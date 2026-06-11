Российский фанат бесплатно проник на матч-открытие чемпионата мира

Фанат «Спартака» Николай Угодник (UgodnikOnTour) бесплатно проник на матч-открытие чемпионата мира по футболу между Мексикой и ЮАР, сообщает Mash на спорте.

Угодник рассказал, что вызвался нести флаг, а затем попал в туннель, где выходили волонтеры открывать чемпионат.

«Это было самое главное. А оттуда вписаться на трибуну было делом техники», — сказал болельщик.

Сейчас идет первый тайм матча. Мексика ведет со счетом 1:0. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

Чемпионат мира‑2026 стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Игры пройдут в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее ошибка защитника привела к первому голу чемпионата мира.