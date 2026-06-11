Мексика и ЮАР начали первый матч чемпионата мира по футболу

На чемпионате мира по футболу стартовал первый матч.

В первом матче мундиаля играют сборные Мексики и ЮАР. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

Интересно, что в Мексика и ЮАР играли в матче-открытии 2010 года. Тогда была зафиксирована ничья со счетом 1:1.

Команды играют в группе A. Также в этой группе играют Чехия и Южная Корея. Они сыграют 12 июня. Стартовый свисток прозвучит в 5.00 по московскому времени.

Чемпионат мира‑2026 стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Игры пройдут в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее болельщику стало плохо на открытии чемпионата мира по футболу.