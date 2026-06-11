Футболист клуба РПЛ выведет свою сборную с капитанской повязкой в стартовом матче ЧМ

Стали известны стартовые составы сборных Мексики и ЮАР на матч открытия чемпионата мира 2026 года.

Мексика: Ранхель, Монтес (московский «Локомотив», капитан команды), Васкес, Гальярдо, Рейес, Киньонес, Альварадо, Хименес, Фидальго, Лира, Гутьеррес.

ЮАР: Уильямс, Окон, Сибиси, Модиба, Адамс, Фостер, Рейнерс, Мудау, Мбокази, Мокоэна, Ситхоле.

Встреча начнется в 22.00 по московскому времени на стадионе «Ацтека» в Мехико.

Чемпионат мира‑2026 стартует 11 июня и завершится 19 июля. Игры пройдут в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

Предстоящий чемпионат мира станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. После того как Иран объявил о возможном отказе от участия в турнире из-за конфликта с США и Израилем, в СМИ появились предположения, что освободившуюся путевку может получить сборная России в качестве уайлд-кард. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с ФИФА по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику.

Ранее посольство Ирана опубликовало провокационный постер к чемпионату мира по футболу.