Комментатор «Матч ТВ» раскритиковал состав сборной Бразилии на ЧМ

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич на YouTube-канале «Коммент.Шоу» раскритиковал состав сборной Бразилии по футболу.

«Сейчас смотришь состав сборной Бразилии, у них крайние защитники хрен пойми кто. Уэсли сломался, ну, Дуглас Сантос, окей, это не хрен пойми кто, это чемпион России. Данило, там из «Фламенго» несколько ребят, какой-то Перейра Лео», — сказал Генич.

Сборная Бразилии сыграет на групповом этапе чемпионата мира с Марокко, Гаити и Шотландией.

Чемпионат мира‑2026 стартует 11 июня и завершится 19 июля. Игры пройдут в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

Предстоящий чемпионат мира станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. После того как Иран объявил о возможном отказе от участия в турнире из-за конфликта с США и Израилем, в СМИ появились предположения, что освободившуюся путевку может получить сборная России в качестве уайлд-кард. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с ФИФА по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику.

Ранее сообщалось о том, что Неймар не тренируется со сборной Бразилии, но посетил вечеринку перед чемпионатом мира.