Стали известны слова Карпина футболистам после матча с Тринидадом и Тобаго

Главный тренер сборной России Валерий Карпин после товарищеского матча с Тринидадом и Тобаго поблагодарил игроков национальной команды за сбор. Его речь опубликовал YouTube-канал сборной России.

«Спасибо большое за сбор. Понятно, психология, усталость даже какая-то с выездом в Египет, с выездами сюда, в Калининград, Волгоград. За исключением второго тайма, как я говорил, не очень понравилось, всё остальное — просто красавцы», — сказал Карпин.

В течение майско-июньского сбора подопечные Валерия Карпина провели три товарищеских матча. Сначала россияне уступили Египту со счетом 0:1, а затем разгромили Буркина-Фасо и Тринидад и Тобаго — в обоих матчах победа была одержана с одинаковым счетом 3:0. Благодаря победам сборная поднялась в рейтинге ФИФА.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее сборная России поднялась на одну строчку в рейтинге ФИФА.