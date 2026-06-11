США назвали не лучшей страной для чемпионата мира

Бывший генеральный директор «Ростова» Юрий Белоус назвал США не лучшей страной для чемпионата мира по футболу, передает «Советский спорт».

«США — это главный полицейский в мире. Это не очень приятно для всех приезжающих на турнир. Кажется, радуется один Джанни Инфантино. Для остальных, то это не лучшая страна для проведения турнира», — сказал Белоус.

Чемпионат мира‑2026 стартует 11 июня и завершится 19 июля. Игры пройдут в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

Предстоящий чемпионат мира станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. После того как Иран объявил о возможном отказе от участия в турнире из-за конфликта с США и Израилем, в СМИ появились предположения, что освободившуюся путевку может получить сборная России в качестве уайлд-кард. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с ФИФА по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику.

Ранее бывший футболист заявил, что Америке на всех плевать.