Экс-футболист «Спартака» рассказал, какая сборная сможет преподнести сюрприз на ЧМ

Экс-игрок московского «Спартака» Андрей Ещенко заявил, что ждет сюрприз от сборной Узбекистана на чемпионате мира, передает Sport24.

«Жду сюрприз от сборной Узбекистана. Для них это первый крупный турнир, и пока сложно сказать, как далеко они смогут пройти», — сказал Ещенко.

Сборная Узбекистана на групповом этапе чемпионата мира сыграет с Португалией, Колумбией и ДР Конго.

Чемпионат мира‑2026 стартует 11 июня и завершится 19 июля. Игры пройдут в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

Предстоящий чемпионат мира станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. После того как Иран объявил о возможном отказе от участия в турнире из-за конфликта с США и Израилем, в СМИ появились предположения, что освободившуюся путевку может получить сборная России в качестве уайлд-кард.

Ранее Дональд Трамп описал двумя словами чемпионат мира — 2026.