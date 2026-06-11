Бывший футболист заявил, что Америке на всех плевать

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков высказался об организации чемпионата мира по футболу в США, заявив, что Америке плевать на всех, передает РИА Новости.

«Америке вообще плевать на всех. Они живут в собственном мире, считают себя лучшими и гегемонами в политическом плане. И им глубоко плевать на то, что кто-то скажет или подумает. А если кто-то рот откроет, то они его заткнут», — сказал Кирьяков.

Чемпионат мира‑2026 стартует 11 июня и завершится 19 июля. Игры пройдут в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

Предстоящий чемпионат мира станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. После того как Иран объявил о возможном отказе от участия в турнире из-за конфликта с США и Израилем, в СМИ появились предположения, что освободившуюся путевку может получить сборная России в качестве уайлд-кард. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с ФИФА по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику.

Ранее болельщикам сборной Кот-д'Ивуара массово отказали в визах США.