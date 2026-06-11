В Мексике на открытии чемпионата мира пройдет акция протеста

За несколько часов до стартового матча чемпионата мира 2026 года между сборными Мексики и ЮАР в Мехико пройдет акция протеста родственников людей, пропавших без вести, сообщает The Telegraph.

Официальные данные говорят о том, что на 25 мая в Мексике без вести пропали более 134 460 человек. Большинство пропаж связывают с действием наркокартелей.

Чемпионат мира‑2026 стартует 11 июня и завершится 19 июля. Игры пройдут в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

Предстоящий чемпионат мира станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. После того как Иран объявил о возможном отказе от участия в турнире из-за конфликта с США и Израилем, в СМИ появились предположения, что освободившуюся путевку может получить сборная России в качестве уайлд-кард. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с ФИФА по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику.

Ранее сборная Бразилии подверглась строгому досмотру при въезде в США.