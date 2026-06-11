Неймар не тренируется со сборной Бразилии, но посетил вечеринку перед чемпионатом мира

Неймар не тренируется со сборной Бразилии перед чемпионатом мира

Футболист сборной Бразилии Неймар не тренируется со своей национальной командой перед чемпионатом мира, передает Reuters.

Неймар не принимал участия в занятии 10 июня, но посетил вечеринку по случаю дня рождения главного тренера команды Карло Анчелотти.

Неймар получил травму правой икроножной мышцы в матче «Сантоса» против «Куритибы» (0:3).

34-летний нападающий является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии. На его счету 79 голов в 128 матчах. На мировом первенстве Бразилия сыграет в одной группе с Марокко, Гаити и Шотландией.

Предстоящий ЧМ станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее в Бразилии сделали заявление о здоровье Неймара.