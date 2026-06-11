Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Спорт

Сомалийский судья, которого США не пустили на ЧМ-2026, будет судить матч за Суперкубок УЕФА

Арбитр Артан, которого не пустили в США на ЧМ, обслужит матч за Суперкубок УЕФА
Richard Juilliart/Shutterstock/FOTODOM

Матч за Суперкубок УЕФА между французским «ПСЖ» и английской «Астон Виллой» обслужит сомалийский арбитр Омар Артан, сообщает пресс-служба организации.

Артану, который является лучшим арбитром Африки, отказали во въезде в США, из-за чего он пропустит чемпионат мира 2026 года.

Встреча между «ПСЖ» и «Астон Виллой» состоится 12 августа в Зальцбурге.

Чемпионат мира‑2026 стартует 11 июня и завершится 19 июля. Игры пройдут в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

Предстоящий чемпионат мира станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. После того как Иран объявил о возможном отказе от участия в турнире из-за конфликта с США и Израилем, в СМИ появились предположения, что освободившуюся путевку может получить сборная России в качестве уайлд-кард. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с ФИФА по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику.

Ранее легенда ЦСКА заявил, что сборная России вышла бы из группы на ЧМ-2026.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
У футболистов проблемы с въездом в США перед ЧМ. И ФИФА тут бессильна
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!