У тренера сборной России оказалось три жены одновременно

У тренера вратарей сборной России Кафанова оказалось три жены одновременно, рассказала супруга специалиста Марал в интервью Иде Галич.

Марал рассказала, что ничего не слышала о двух других женах Кафанова за все 46 лет совместной жизни. Об одной из них – Римме – случайно узнали их дети, которые увидели фотографию своего отца с неизвестной им женщиной. Лишь спустя пару лет дети заставили Кафанова признаться во всем Марал.

Римма и Марал встретились друг с другом в лобби отеля в ОАЭ, куда Кафанов прилетел на Зимний Кубок РПЛ. Женщины не знали, что обе состоят в официальном браке, что является незаконным в России. В ходе судебного процесса они узнали, что по своему туркменскому паспорту Кафанов женился на женщине по имени Валентина. Тренер объяснил это тем, что Валентине нужно было помочь с документами через фиктивный брак, а Римма его приворожила.

Браки с Марал и Риммой были расторгнуты в 2025 году. Брак с Валентиной был расторгнут в 2018 году.

Ранее Кафанов вошел в тренерский штаб ЦСКА.