Легенда ЦСКА назвал фаворитов ЧМ-2026

Бывший защитник сборной СССР и московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что сборная России смогла бы отобраться в плей-офф на чемпионате мира 2026 года, если бы принимала участие в квалификационном турнире.

«В США много матчей, жара, перелеты. Выдержат только те, у кого порядок в обороне и настоящие мужики в составе. Понятно, что южноамериканцы, Бразилия и Аргентина, фавориты, почти что дома у себя играют. Испания, Франция, Англия, Германия — тоже серьезные ребята. На чемпионате мира выигрывает не тот, кто красивее играет, показывает зрелищную игру а тот, кто меньше ошибается, лучше восстанавливается и имеет характер», — заявил Пономарев.

Чемпионат мира‑2026 стартует 11 июня и завершится 19 июля. Игры пройдут в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

Предстоящий чемпионат мира станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. После того как Иран объявил о возможном отказе от участия в турнире из-за конфликта с США и Израилем, в СМИ появились предположения, что освободившуюся путевку может получить сборная России в качестве уайлд-кард. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с ФИФА по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику.

Ранее Владимир Пономарев заявил, что сборная России вышла бы из группы на ЧМ-2026.