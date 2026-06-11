Экс-игрок «Ливерпуля» рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2026

Бывший нападающий «Ливерпуля» Флоран Синама-Понголь в интервью «Газете.Ru» заявил, что верит в победу сборной Франции на предстоящем чемпионате мира 2026 года.

«Конечно, я изо всех сил буду поддерживать Францию, это очевидно. Это сильная сборная, помимо нее есть еще четыре-пять сборных, претендующих на победу, будет интересно следить за Португалией и Криштиану Роналду. Но, надеюсь, что победит все же Франция», — заявил Синама-Понголь.

Чемпионат мира‑2026 стартует 11 июня и завершится 19 июля. Игры пройдут в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

Предстоящий чемпионат мира станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. После того как Иран объявил о возможном отказе от участия в турнире из-за конфликта с США и Израилем, в СМИ появились предположения, что освободившуюся путевку может получить сборная России в качестве уайлд-кард. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с ФИФА по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику.

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