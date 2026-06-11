Экс-игрок сборной рассказал, на кого стоит равняться молодым футболистам РПЛ

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков заявил, что молодым игрокам Российской премьер-лиги следует ориентироваться на карьеру Александра Зинченко, Матвея Сафонова и Александра Головина, которые добились успеха в Европе. Его слова передает РИА Новости.

«Я думаю, что все, о ком говорят (Тюкавин, Алексей Батраков, Матвей Кисляк) — могут. Есть много примеров, например, Зинченко переходил в тот же «Манчестер Сити». И, конечно, такие примеры, как Матвей Сафонов, как Саша Головин. Думаю, что молодые игроки должны на это ориентироваться», — сказал Жирков.

Зинченко перешел из «Уфы» в «Манчестер Сити» в 2016 году. Сафонов выступает за «ПСЖ» с 2024 года и стал первым российским футболистом, дважды выигравшим Лигу чемпионов (2025, 2026). Головин представляет «Монако» с 2018 года.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее Алексею Батракову посоветовали остаться в «Локомотиве».