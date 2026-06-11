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«А нужен ли он «Зениту»?» футбольный комментатор ответил на слова Батракова

Орлов посоветовал Батракову остаться в «Локомотиве»
ФК «Локомотив» Москва

Российский комментатор Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит» отреагировал на слова полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, который заявил, что переход в «Зенит» не мотивирует его.

«Батраков заявил, что «Зенит» на фоне Европы его не мотивирует? Во-первых, а нужен ли он «Зениту»? Это нужно спрашивать Семака. Во-вторых, хочет ли он вообще оставаться в российском футболе? Мое мнение — он должен еще сезон хотя бы поиграть за «Локомотив», чтобы устояться», — сказал Орлов.

В мае появилась информация о намерении «Зенита» побороться за Батракова, если переговоры его клуба с «Пари Сен-Жермен» не увенчаются успехом. После стало известно, что французский клуб не планирует продолжать переговоры по Батракову и сосредоточится на других вариантах.

Батраков является выпускником академии «Локомотива». По итогам текущего сезона он вошел в топ-3 бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ), забив 13 мячей. Контракт игрока с клубом действует до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает 20-летнего футболиста в 25 миллионов евро.

В РПЛ «Локомотив» занял третье место, набрав 53 очка .Чемпионом России стал петербургский «Зенит» (68). Второе место занял «Краснодар», отстав от петербургского клуба на один балл.

Ранее Батракову посоветовали уезжать в Европу.

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