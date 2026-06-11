Глава ФИФА ответил, жалеет ли о проведении ЧМ-2026 в США

Инфантино заявил, что не жалеет о проведении ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино рассказал, жалеет ли о проведении чемпионата мира в США, Канаде и Мексике. Его слова приводит The Athletic.

«Я ни о чем не жалею. Последние 30 лет я занимаюсь организацией мероприятий и привык решать проблемы — как крупные, так и мелкие. Проблемы есть, и для события такого масштаба это абсолютно нормально», — заявил Инфантино.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Предстоящий ЧМ станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее Папа Римский обратился к болельщикам перед ЧМ-2026.