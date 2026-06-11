Альпинист назвал единственный вариант эвакуации тела Наговициной

Инструктор-проводник по альпинизму и горному туризму Андрей Борисов заявил, что тело российской альпинистки Натальи Наговициной могут спустить вниз только спасатели своими силами, передает РИА Новости.

«На пике Победы такой вертолетной техники, как в Гималаях, насколько мне известно, не имеется, не имеется опыта подъема больших, тяжелых вертолетов на такую высоту, ну и мало кто решится на это. Поэтому здесь единственный вариант — это спуск тела Натальи силами спасателей, человеческими ресурсами», — сказал Борисов.

Наговицина в составе альпинистской группы из четырех человек, включая ее саму, начала восхождение на пик Победы в Кыргызстане в начале августа прошлого года. Она сломала ногу 12 августа, из-за чего осталась в палатке на высоте 7200. На следующий день к ней поднялись альпинисты ее группы, предприняли попытку ей помочь, однако спуститься с Наговициной вниз не вышло. После этого было сделано несколько попыток помочь альпинистке, в том числе при помощи вертолетов, однако все они закончились неудачно. Основным фактором неудачной спасательной операции стала погода.

23 августа начальник базового лагеря альпинистов Дмитрий Греков сообщил, что операция по спасению Наговициной окончена. После этого в СМИ появилось несколько сообщений, что альпинистку могут попробовать спасти еще раз, однако попыток предпринято не было.

Ранее стало известно, будут ли возобновлять поиски тела Наговициной.