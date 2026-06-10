ЦСКА отказался продавать своего футболиста в Италию и Францию

Представитель защитника московского ЦСКА Кирилла Данилова Михаил Прокопец сообщил, что клуб отказался продавать футболиста командам из Италии и Франции в это трансферное окно. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Иван Карпов.

«Мы получили пять предметных предложений по Кириллу от клубов из первой десятки Серии А и Лиги 1. Но многие из них даже не обсуждали с ЦСКА, потому что в клубе нас сразу предупредили, что не отпустят парня в это трансферное окно», — заявил Прокопец.

В марте 2026 года ЦСКА продлил контракт с Даниловым до декабря 2029 года. Футболист находится в системе клуба с 2016 года. В академии он начинал нападающим, затем перешел в центр обороны. Transfermarkt оценивает его в 2,5 миллиона евро.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее экс-игрок «Манчестер Юнайтед» посоветовал Алексею Батракову уезжать в Европу.