«Пообещал им, что они приедут»: глава ФИФА об участии Ирана на ЧМ-2026

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино рассказал, что лично добивался участия сборной Ирана в чемпионате мира, передает The Athletic.

«В последние несколько недель постоянно поднимались три темы: Иран, билеты, визы. Ничего общего с футболом. Что касается Ирана — я очень рад. В марте ездил в Турцию посмотреть на иранскую команду. Люди говорили, что Иран не сможет приехать. Я пообещал им, что они приедут, даже если мне придется везти автобус из Тегерана», — сказал Инфантино.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Предстоящий ЧМ станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее протестующие попытались сорвать матч открытия ЧМ-2026 в Мексике.