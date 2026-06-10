«Полировать жопой скамейку»: экс-президент «Спартака» о переходе россиян из РПЛ

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко удивился по поводу желания футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ) попробовать свои силы в европейских чемпионатах. Его слова передает Vprognoze.ru.

«Я не знаю, для чего многим нужны эти европейские путешествия. Потому что в моем понимании у большинства из них это путь на лавку полировать жопой скамейку запасных различных приличных клубов», — сказал Червиченко.

Последним российским игроком, который уехал из Российской премьер-лиги (РПЛ) в Европу, стал вратарь Матвей Сафонов.

Футболист перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. За это время он провел 43 матча, пропустил 40 мячей и 19 раз сыграл «на ноль». По ходу сезона Сафонов выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье, которого покупали на замену итальянцу Джанлуиджи Доннарумме. Действующий контракт российского вратаря с парижской командой рассчитан до лета 2029 года.

Ранее стало известно об интересе европейских клубов к футболисту ЦСКА.