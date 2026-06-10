ЦСКА стал чемпионом Единой лиги

Баскетбольный ЦСКА в 13-й раз в истории выиграл Единую лигу

Московский баскетбольный клуб ЦСКА одержал победу над УНИКСом в четвертом матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.

Встреча прошла Казани и завершилась со счетом 102:76 (20:27, 30:22, 24:12, 28:15).

Лучшим в составе ЦСКА стал разыгрывающий Мело Тримбл, набравший 23 очка. Каспер Уэйр — 22 очка. У УНИКСа самым результативным был Элайджа Стюарт с 20 очками.

Армейцы выиграли серию до четырех побед со счетом 4-0, завоевав титул третий сезон подряд и 13-й в своей истории, что является рекордом лиги. УНИКС выиграл шестое серебро в своей истории. Казанский клуб побеждал лишь в сезоне-2022/23.

23 апреля FIBA сняла ограничения с российских и белорусских молодежных сборных по баскетболу 3х3, допустив сборную России U-21 до турнира 3×3 Nations League. При этом Центральный совет FIBA сохранил текущий статус российских команд для всех остальных соревнований, включая юношеский чемпионат Европы по баскетболу 2026 года. Соревнования пройдут летом 2026 года в Китае и Малайзии.

Ранее решение допустить россиян до турниров «3×3» назвали половинчатым.