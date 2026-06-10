Макгрегор потребовал закрыть въезд в Ирландию для мигрантов из третьего мира

Макгрегор призвал запретить въезд в Ирландию мигрантам из стран третьего мира

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор в своих соцсетях призвал запретить иммиграцию из стран третьего мира.

«Немедленно запретите иммиграцию из стран третьего мира. Их больше нельзя сюда пускать. Помогайте им там, где они живут», — написал Макгрегор.

Поводом для призыва стало вооруженное нападение беженца в Белфасте, спровоцировавшее массовые беспорядки. Жертвой стал Стивен Огилви, потерявший левый глаз.

Последним боем 37-летнего Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.

В марте 2025 года Макгрегор заявил о намерении принять участие в ближайших выборах в ноябре 2025 года. Известно, что боец является жестким противником мигрантов в Ирландии и даже недавно встречался с президентом США Дональдом Трампом по этому вопросу. Там Макгрегор раскритиковал правительство своей страны за то, что они поощряют нелегальную миграцию. Однако в итоге он завершил предвыборную кампанию.

Ранее билеты на бой Макгрегора в UFC распродали за 240 секунд.