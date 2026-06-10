«У нас развития нет»: Батракову посоветовали уезжать в Европу

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис настоятельно рекомендовал игроку московского «Локомотива» Алексею Батракову не упускать шанс уехать в Европу, передает «Чемпионат».

«Согласен, что Батраков был лучшим в этом сезоне. Но вопрос в другом: если есть конкретное предложение, уезжать надо обязательно. Я так скажу: нужно просто брать вещи и ехать в Европу. Причем как можно быстрее. Только там будет развитие футбола. У нас сейчас его нет. Сафонов сделал так же. Мостовой, Аршавин — мы все в свое время уехали и все что-то выиграли», — сказал Канчельскис.

В июне в СМИ появилась информация, что французский «ПСЖ» не планирует продолжать переговоры по Батракову и сосредоточится на других вариантах.

Батраков является выпускником академии «Локомотива». По итогам текущего сезона он вошел в топ-3 бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ), забив 13 мячей. Контракт игрока с клубом действует до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает 20-летнего футболиста в 25 миллионов евро.

В РПЛ «Локомотив» занял третье место, набрав 53 очка .Чемпионом России стал петербургский «Зенит» (68). Второе место занял «Краснодар», отстав от петербургского клуба на один балл.

Ранее Батраков не исключил переезд в Европу летом.