Экс-ученица Тарасовой поставит Гуменнику короткую программу на следующий сезон

Иностранный хореограф Ше-Линн Бурн приступит к постановке короткой программы для российского фигуриста Петра Гуменника на следующий сезон. Об этом сообщает Sport24.

Работа над номером начнется в ближайшее время в тренировочном лагере в США, где Гуменник сейчас проходит стажировку.

Ше-Линн Бурн — канадская фигуристка. Она является бывшей чемпионкой мира в танцах на льду, а также ученицей заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой.

Гуменник проводит второе межсезонье на сборах у тренера Рафаэля Арутюняна. Среди учеников специалиста значатся такие фигуристы, как Нэйтан Чен, Эшли Вагнер, также он работает тренером-консультантом американского фигуриста Ильи Малинина.

Гуменник — чемпион России (2026), серебряный (2023) и бронзовый (2024) призер национального первенства, трехкратный победитель финала Гран-при России (2023, 2025, 2026), бронзовый призер этапа Гран-при Rostelecom Cup (2020).

Ранее Елизавета Туктамышева выложила совместное фото с Гуменником.