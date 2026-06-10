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Игрок «Ахмата»: в команде люди боятся перед игрой даже время на телефоне смотреть

Игрок «Ахмата» рассказал о строгом отношении Черчесова к гаджетам
ФК «Ахмат»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов негативно относится к тому, что футболисты могут тратить время на гаджеты. Об этом в интервью порталу Legalbet рассказал нападающий грозненцев Георгий Мелкадзе, сравнив наставника с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным.

«Здесь, в сборной, например, в раздевалке перед игрой все спокойно могут в телефоне сидеть, написать кому-то, рядом с собой положить телефон. А в «Ахмате» люди перед игрой боятся даже время на телефоне смотреть! Настолько строго все? Образно говоря. Время, конечно, можно посмотреть. Но если Саламыч увидит, что кто-то кому-то пишет или что-то, это все», — сказал игрок.

Он заметил, что на тренировке футболисты «Ахмата» также ездят без телефонов. По его словам, такое отношение характеризует Черчесова как человека старой закалки, но при этом на тренировках телефоны все равно не нужны. По мнению Мелкадзе, в таком подходе нет ничего критичного. Он также указал, что в раздевалке все равно разрешают включать музыку через колонку.

Ранее ветеран «Спартака» рассказал, что дают матчи сборной.

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