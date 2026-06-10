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«Зачем добивать?» Губерниев ответил, надо ли лишить Валиеву звания ЗМС

Губерниев призвал не добивать Валиеву лишением звания ЗМС
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможном лишении фигуристки Камилы Валиевой звания заслуженного мастера спорта России. Его слова передает Sport24.

«Заслужила ли Валиева звание ЗМС? Безусловно, она вполне достойна называться заслуженным мастером спорта. Считаю, не нужно отбирать у Валиевой звание. Зачем добивать спортсменку на ровном месте? Камила еще станет чемпионкой мира и выиграет Олимпиаду», — сказал Губерниев.

Валиева была удостоена ЗМС за победу в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Валиева является серебряной медалисткой чемпионата России (2021) и чемпионкой Европы (2022). В составе сборной России она взяла командное золото на Олимпиаде в Пекине. В январе 2024 года CAS признал ее виновной в нарушении антидопинговых правил, дисквалифицировав ее на четыре года и аннулировав все результаты за этот период, включая золото командного олимпийского турнира — команда в итоге получила бронзу. Срок отстранения фигуристки истек 25 декабря 2025 года.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что Валиева заслуживает звания ЗМС.

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