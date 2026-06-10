Суперкомпьютер назвал главного фаворита чемпионата мира

Суперкомпьютер Opta считает сборную Испании главным фаворитом чемпионата мира 2026 года.

Вероятность победы Испании оценивается в 16%. . На втором месте находится Франция (12,9%), на третьем — Англия (10,8%).

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Предстоящий ЧМ станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее за два дня до ЧМ у протестующих в Мексике нашли 59 взрывных устройств.