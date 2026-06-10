Бывший тренер «Зенита» назвал фаворита чемпионата мира

Экс-тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела заявил, что Бразилия, Аргентина и Испания являются фаворитами чемпионата мира, передает Sport24.

»«Бразилия, Испания и Аргентина — самые техничные команды предстоящего ЧМ. Именно они между собой разыграют трофей. А что касается других сборных, они все одного уровня. Даже не могу назвать кого-то из футболистов, потому что никто не выделяется», — сказал Петржела.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Предстоящий ЧМ станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

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