Третьяк о недопуске российских хоккеистов на турниры: мы подаем в суд

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что организация подает в суд из-за недопуска российских спортсменов на турниры под эгидой Международной федерации хоккея (ИИХФ), передает «Матч ТВ».

«Мы сейчас подаем в суд. Дисциплинарный совет ИИХФ подтвердил, что нас неправильно отстранили. Надо уже биться, быть с ними жестче», — сказал Третьяк.

ИИХФ весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не приняли участия в мировом первенстве 2026 года.

Ранее сборная России сохранила лидерство в рейтинге ИИХФ.