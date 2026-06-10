Футболисту «Локомотива» посоветовали не переходить в «Зенит»

Экс-президент московского «Локомотива» Николай Наумов заявил, что игроку команды Артему Карпукасу не стоит переходить в петербургский «Зенит», передает «Чемпионат».

«Мне кажется, Карпукас допустит большую ошибку, если перейдёт в «Зенит». Если Карпукас хочет титулов и зарплату побольше, надо идти в «Зенит». А если хочешь развивать свою карьеру и потом играть в Европе, нужна игровая практика, которую он получит в «Локомотиве», — сказал Наумов.

В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» занял третье место, набрав 53 очка. Чемпионом России стал петербургский «Зенит», набрав 68 баллов.

30 мая «Локомотив» опроверг информацию о наличии крупной задолженности и необходимости продавать лидеров для получения лицензии на следующий сезон.

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