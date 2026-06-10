Батраков не исключил переезд в Европу летом

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков не исключил, что летом уедет в европейский чемпионат, передает ТАСС.

«Не знаю, проведу ли следующий сезон в чемпионате России. Я вообще не знаю — ни процентов, ни вариантов. Никак не реагирую, ничего не знаю. Можете что-то читать, можете не читать. Я в отпуске», — сказал Батраков.

В июне в СМИ появилась информация, что французский «ПСЖ» не планирует продолжать переговоры по Батракову и сосредоточится на других вариантах.

Батраков является выпускником академии «Локомотива». По итогам текущего сезона он вошел в топ-3 бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ), забив 13 мячей. Контракт игрока с клубом действует до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает 20-летнего футболиста в 25 миллионов евро.

В РПЛ «Локомотив» занял третье место, набрав 53 очка .Чемпионом России стал петербургский «Зенит» (68). Второе место занял «Краснодар», отстав от петербургского клуба на один балл.

Ранее Дмитрий Губерниев посоветовал Батракову не упускать шанс перейти в «ПСЖ».