В сборной Узбекистана отреагировали на обыск по прибытии команды в Нью-Йорк

Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро отреагировал на обыск по прибытии команды в Нью-Йорк, заявив, что не произошло ничего необычного, передает Corriere dello Sport.

«Это была обычная проверка, которую сейчас совершают в любом аэропорту. В Америке это происходит прямо на месте», — сказал Каннаваро.

8 июня узбекистанские футболисты проиграли в товарищеском матче сборной Нидерландов. Встреча завершилась со счетом 2:1. Первый гол в матче оформил нидерландец Коди Гакпо, который реализовал пенальти на 32-й минуте. На 90+2 минуте Игорь Сергеев сравнял счет. Уже на 8-й компенсированной ко второму тайму минуте Гакпо оформил дубль, вновь реализовав пенальти. Обе команды отправятся на чемпионат мира. Сборная Нидерландов сыграет в одной группе с Японией, Тунисом и Швецией. Узбекистан, который впервые сыграет на мундиале, встретится с Португалией, Колумбией и ДР Конго.

Ранее сборная Узбекистана подверглась досмотру с собаками после прибытия в США.