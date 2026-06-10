Сафонов: мы не могли не поздравить Андрееву с ее первым Большим шлемом

Сафонов: символично, что первый Большой шлем Андреева выиграла в Париже

Российский вратарь французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов назвал в своем Telegram-канале символичным, что теннисистка Мирра Андреева выиграла первый турнир Большого шлема в Париже.

«Конечно, не могли не поздравить Мирру Андрееву, которая в этот день выиграла свой первый турнир Большого шлема. Символично, что произошло это именно на «Ролан Гаррос» в Париже», — заявил Сафонов.

В финальном матче «Ролан Гаррос» Андреева обыграла представительницу Польши Майю Хвалиньску и впервые в карьере выиграла турнир серии «Большого шлема». Встреча продолжалась 1 час 23 минуты и завершилась в двух сетах со счетом 6:3, 6:2.

Андреева ранее выходила в полуфинал турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и дважды в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); она — победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

Ранее немецкий политик поздравила Андрееву с победой на «Ролан Гаррос».