Батраков рассказал, за кого будет болеть на чемпионате мира

Батраков будет болеть за Мексику на чемпионате мира

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков заявил, что будет болеть за Мексику на чемпионате мира, передает «Чемпионат».

«В 2026-м буду болеть за сборную Мексики. Там играет наш партнёр по команде – Сесар Монтес. А если не Мексика, то Испания – мне нравится их футбол», — сказал Батраков.

Мексика сыграет в группе на чемпионате мира с ЮАР, Южной Кореей и Чехией.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Предстоящий ЧМ станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее в сборной Сенегала пожаловались на досмотр в США.