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Футболист сборной России: обязаны были обыгрывать Тринидад и Тобаго с большим счетом

Футболист Петров: мы обязаны были обыгрывать Тринидад и Тобаго с большим счетом
Александр Вильф/РИА Новости

Полузащитник сборной России Максим Петров заявил, что национальная команда была обязана обыгрывать Тринидад и Тобаго с большим счетом, передает «Матч ТВ».

«Игра была под нашим контролем. Обязаны были выигрывать с большим счётом. И эта ответственность висит и на мне, мог реализовать два момента», — сказал Петров.

Встреча завершилась со счетом 3:0.

На седьмой минуте матча счет открыл Мингиян Бевеев. Через восемь минут счет удвоил Александр Сильянов. На 60-й минуте окончательный счет матча установил Алексей Батраков.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее тренер Тринидада и Тобаго объяснил разгром от России.

 
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