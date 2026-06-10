В Федерации тяжелой атлетики РФ назвали главные итоги за год

Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Александр Винокуров подвел итоги работы организации за год своего назначения на пост.

«Ровно год назад на форуме я рассказывал о наших планах — о том, что мы подошли к формированию стратегии и тактики, исходя из нашего опыта управления компаниями. На самом деле между управлением федерацией и компанией очень много общего, потому что в итоге все сводится к людям. Мы никогда не бываем полностью довольны, но мы удовлетворены тем, что нам как команде удалось сделать», — заявил Винокуров во время сессии, прошедшей в рамках ПМЭФ.

В течение года российские тяжелоатлеты завоевали на чемпионатах Европы и первенствах мира более 30 медалей.

На молодежном первенстве Европы в Албании Георгий Мянд взял три золота с рекордами континента, а Полина Павлович установила рекорд Европы в толчке.

Со взрослого чемпионата Европы в Батуми команда привезла 18 медалей, а Геворг Серобян стал чемпионом и рекордсменом Европы. Также федерация безвозмездно передала 240 комплектов оборудования в 79 регионов, запустила программу поддержки детских групп и завершила реконструкцию базы в Рузе.

Во время ПМЭФ Винокуров анонсировал создание Союза силовых видов спорта России, куда войдут федерации тяжелой атлетики, пауэрлифтинга, стронгмэна и бодибилдинга.

В мае 2026 года сборная впервые за долгое время выступила с флагом и гимном на первенстве мира в Исмаилии, где Варвара Кузьминова завоевала серебро.

Ранее ФТАР и Республика Татарстан подписали соглашение о сотрудничестве.