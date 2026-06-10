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В Федерации тяжелой атлетики РФ назвали главные итоги за год

Президент ФТАР Винокуров назвал главные результаты федерации за год
Александр Казаков/РИА Новости

Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Александр Винокуров подвел итоги работы организации за год своего назначения на пост.

«Ровно год назад на форуме я рассказывал о наших планах — о том, что мы подошли к формированию стратегии и тактики, исходя из нашего опыта управления компаниями. На самом деле между управлением федерацией и компанией очень много общего, потому что в итоге все сводится к людям. Мы никогда не бываем полностью довольны, но мы удовлетворены тем, что нам как команде удалось сделать», — заявил Винокуров во время сессии, прошедшей в рамках ПМЭФ.

В течение года российские тяжелоатлеты завоевали на чемпионатах Европы и первенствах мира более 30 медалей.

На молодежном первенстве Европы в Албании Георгий Мянд взял три золота с рекордами континента, а Полина Павлович установила рекорд Европы в толчке.

Со взрослого чемпионата Европы в Батуми команда привезла 18 медалей, а Геворг Серобян стал чемпионом и рекордсменом Европы. Также федерация безвозмездно передала 240 комплектов оборудования в 79 регионов, запустила программу поддержки детских групп и завершила реконструкцию базы в Рузе.

Во время ПМЭФ Винокуров анонсировал создание Союза силовых видов спорта России, куда войдут федерации тяжелой атлетики, пауэрлифтинга, стронгмэна и бодибилдинга.

В мае 2026 года сборная впервые за долгое время выступила с флагом и гимном на первенстве мира в Исмаилии, где Варвара Кузьминова завоевала серебро.

Ранее ФТАР и Республика Татарстан подписали соглашение о сотрудничестве.

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