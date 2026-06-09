Ветеран московского ЦСКА Александр Гришин заявил, что португальский футболист Криштиану Роналду сам сделал себе имя, передает Vprognoze.ru..

«Роналду тот футболист, который всегда побеждал, который стремится показывать результат. Жизнь его вознаграждает, он сделал себя сам», — сказал Гришин.

2 июня Роналду прибыл в Португалию для подготовки к чемпионату мира. Для 41-летнего Роналду этот чемпионат мира станет шестым в карьере. На групповом этапе Португалия сыграет с ДР Конго, Узбекистаном и Колумбией.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Предстоящий ЧМ станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее в Индии демонтировали огромную статую Лионеля Месси.