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Российскому игроку посоветовали вернуться из Европы в «Динамо»

Тренер Непомнящий: Захаряну давно надо было вернуться в «Динамо»
Global Look Press

Российский тренер Валерий Непомнящий заявил, что Арсену Захаряну надо вернуться из испанского «Реала Сосьедад» в московское «Динамо», передает «Советский спорт».

«Захаряну давным-давно надо было вернуться в «Динамо». Он не в своей тарелке в «Реале Сосьедад», это очевидно. Для того, чтобы перезарядиться, перезагрузить свою карьеру, нужно вернуться и поиграть за «Динамо», — сказал Непомнящий.

17 апреля стало известно, что Захарян не сможет сыграть в финале Кубка Испании против мадридского «Атлетико» из-за острого гастроэнтерита. Гастроэнтерит — воспаление кишечника из-за отравления или инфекции, которое обычно сопровождается диареей, тошнотой, болью в животе и обезвоживанием.

19 апреля «Реала Сосьедад» выиграл Кубок Испании. В решающем матче, прошедшем на стадионе «Ла Картуха» в Севилье, баскский клуб оказался сильнее мадридского «Атлетико» в серии пенальти — 4:3.

В завершившемся сезоне чемпионата Испании Захарян провел 17 матчей, не отметивший результативными действиями.

Ранее над Захаряном пошутили в Испании.

 
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