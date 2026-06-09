Бывший президент «Спартака»: товарищеские матчи сборной России — профанация

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко назвал профанацией товарищеские матчи сборной России, передает «Чемпионат».

«Считаю, что товарищеские матчи сборной России — профанация и никому не нужное занятие. Сезон закончился, никому это не надо. Напрягают людей, которые уже должны отдохнуть в отпуске и готовиться к следующему сезону», — сказал Червиченко.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее сборная Буркина-Фасо пригласила Россию на матч в Африку.