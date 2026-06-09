Сборная Буркина-Фасо пригласила Россию на матч в Африку

В сборной Буркина-Фасо хотят провести ответный матч с Россией в Африке

Генеральный секретарь Федерации футбола Буркина-Фасо Балима Бурейма пригласил сборную России провести ответный матч между командами в Африке. Его слова приводит Sport24.

«Ответный матч со сборной России возможен. Для нас главное, чтобы российская сторона была заинтересована в этой игре. Лично мы бы хотели сыграть с Россией еще раз, но уже у нас дома — в Уагадугу» — сказал Бурейма.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Волгоград Арена» 5 июня, завершилась с результатом 3:0. Счет в матче открыл Лечи Садулаев на 14-й минуте. Через шесть минут Алексей Миранчук с передачи Антона Миранчука удвоил счет, а на 73-й минуте Илья Вахания установил окончательный результат.

28 мая сборная России под руководством Валерия Карпина проиграла матч национальной команде Египта. Встреча, которая состоялась в Каире, завершилась с результатом 0:1. Завершит серию товарищеский матч 9 июня в Калининграде против команды Тринидада и Тобаго.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее в Буркина-Фасо отреагировали на разгром от России.