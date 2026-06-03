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Российским игроком ЦСКА интересовались в Италии

Агент Гурцкая: игроком ЦСКА Кисляком интересовались в Италии
Александр Вильф/РИА Новости

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!». что футболистом московского ЦСКА Матвеем Кисляком интересовались в Италии.

«У меня было предложение для Кисляка из команды Серии А. Но ту сумму, которую они готовы были заплатить, ЦСКА даже не рассматривал бы. Команда Серии А хорошая, не топ, то хорошая», — сказал Гурцкая.

Кисляк дебютировал за основную команду ЦСКА в 2024 году. В текущем сезоне футболист сыграл в 41 матче за армейцев во всех турнирах, в которых записал на свой счет восемь забитых мячей и такое же количество результативных передач.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее в ЦСКА одобрили возможный переход своего игрока в «ПСЖ».

 
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