Сборной Ирана запретили находиться в США вне игровых дней на ЧМ

Сборной Ирана надо будет покидать США после матчей на ЧМ

Власти США не разрешили футболистам сборной Ирана находиться в стране вне игровых на чемпионате мира, передает «Би-би-си».

В Тегеране назвали такие действия политически мотивированными и обвинили Вашингтон в дискриминации национальной команды. Также посольство Ирана попросила Международную федерацию футбола вмешаться в ситуацию.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Предстоящий ЧМ станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее в сборной России назвали неожиданного фаворита ЧМ-2026.