В сборной России назвали неожиданного фаворита ЧМ-2026

Защитник калининградской «Балтики» и сборной России Мингиян Бевеев на пресс-конференции назвал неожиданного фаворита чемпионата мира — 2026 по футболу.

«Мой фаворит — Япония», — заявил он.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Предстоящий ЧМ станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. Договориться об этом не удалось, однако базироваться иранская команда будет именно в Мексике.

Сборная России, которая проводит только товарищеские матчи из-за отстранения, 9 июня в Калининграде сыграет с национальной командой Тринидад и Тобаго.

Ранее дебютанты ЧМ приехали на матч на старом автобусе без окон и попали на видео.