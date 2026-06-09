Сафонов подарил сыну Плющенко свой игровой свитер, это попало на видео

Вратарь французского «ПСЖ» и сборной России по футболу Матвей Сафонов подарил Александру Плющенко, сыну двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, свой игровой свитер с автографом. Об этом рассказал Плющенко-младший в своих социальных сетях.

«Не все, что вы думаете, что это невозможно, таким является. Есть вещи, которые в ваших силах изменить. Если я хоть кому-то помог и смотивировал, это будет вообще супер», — сказал Сафонов на видео, обращаясь к Александру.

В финале Лиги чемпионов сезона-2025/26 «ПСЖ» обыграл лондонский «Арсенал». Сафонову по ходу первого тайма потребовалась медицинская помощь после того, как он столкнулся головой с Маркиньосом. Он смог продолжить игру и в итоге стал единственным россиянином, которому удалось выиграть этот турнир дважды.

В мае парижский клуб досрочно выиграл чемпионат Франции. По итогу уже всех прошедших в Лиге 1 туров «ПСЖ» набрал 76 очков, на шесть баллов опередив ближайшего преследователя — «Ланс».

Сафонов перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. За это время он провел 43 матча, пропустил 40 мячей и 19 раз сыграл «на ноль». По ходу сезона Сафонов выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье, которого покупали на замену итальянцу Джанлуиджи Доннарумме. Действующий контракт российского вратаря с парижской командой рассчитан до лета 2029 года.

Ранее во Франции заявили, что Сафонов порой действует безрассудно.