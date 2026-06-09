«Кормят обещаниями»: Фетисов об отсутствии сборной России на ЧМ-2027 по хоккею

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов назвал нехорошей новостью тот факт, что сборная России по хоккею пропустит уже шестой чемпионат мира подряд. Его слова приводит РИА Новости.

«Нас все время кормят обещаниями. Как они будут принимать решение, если сборную России вдруг допустят? Кого они выгонят? Они же специально это сделали, хотя могли бы взять паузу, подождать до осени, а потом (в случае допуска россиян) сформировать группы», — указал он.

8 июня Международная федерация хоккея (IIHF) опубликовала состав групп на чемпионат мира 2027 года, куда не была включена сборная России. Турнир пройдет в Дюссельдорфе и Мангейме с 14 по 30 мая.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не приняли участия в мировом первенстве 2026 года.

28 мая стало известно, что Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду аннулировал решение Совета организации о недопуске сборных России к соревнованиям сезона-2026/2027.

Ранее в НХЛ высказались о шансах российских хоккеистов на участие в Кубке мира.