Олимпийский чемпион Фетисов: мне на ЧМ-2026 болеть не за кого

Чемпион ОИ Фетисов: мне не за кого болеть на чемпионате мира по футболу

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов признался, что не будет ни за кого болеть на предстоящем чемпионате мира — 2026 по футболу. Его слова приводит РИА Новости.

«Я точно ни за кого не буду болеть на чемпионате мира. Мне там болеть не за кого», — заявил он.

Сборная России не отбиралась на мундиаль из-за отстранения.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Предстоящий ЧМ станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. Договориться об этом не удалось, однако базироваться иранская команда будет именно в Мексике.

Ранее в сборной России назвали неожиданного фаворита ЧМ-2026.