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«Не тот нападающий»: Кержаков заявил, что Соболев не нужен «Зениту»

Экс-игрок Кержаков заявил, что форвард Соболев не подходит «Зениту»
Алексей Даничев/РИА Новости

Бывший нападающий сборной России и «Зенита» Александр Кержаков заявил, что форвард Александр Соболев не подходит петербургскому клубу. Его слова приводит издание «Фонтанка».

«По своим игровым качествам он не тот нападающий, который должен играть в «Зените», если команда претендует на чемпионство. Да, он забивал. И это здорово, что он забивал важные мячи. Но если говорить именно об игровых характеристиках, то, на мой взгляд, у «Зенита» должен быть более сильный нападающий», — указал Кержаков.

В минувшем сезоне российский нападающий провел за «Зенит» 38 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал три голевые передачи.

В матче 30-го тура Российской премьер-лиги «Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 1:0 и завоевал чемпионский титул. Единственный гол был забит на 14-й минуте: нападающий «Зенита» Соболев реализовал пенальти. На 10-й минуте желтую карточку за споры с арбитром получил Мохаммад Мохеби («Ростов»). На 12-й минуте после просмотра VAR Карасев назначил пенальти и показал желтую карточку Алексею Миронову («Ростов») за удар по лицу Педро.

Всего за 30 туров «Зенит» набрал 68 очков. В матче за Суперкубок «Зенит» сыграет с московским «Спартаком».

Ранее Дмитрий Аленичев заявил, что на «Зенит» невозможно смотреть.

 
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