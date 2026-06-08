Нидерланды вырвали победу у Узбекистана перед стартом ЧМ-2026

Сборная Нидерландов с трудом обыграла национальную команду Узбекистана в товарищеском матче перед чемпионатом мира — 2026 по футболу.

Встреча завершилась со счетом 2:1. Первый гол в матче оформил нидерландец Коди Гакпо, который реализовал пенальти на 32-й минуте. На 90+2 минуте Игорь Сергеев сравнял счет. Уже на 8-й компенсированной ко второму тайму минуте Гакпо оформил дубль, вновь реализовав пенальти.

Нидерланды доигрывали матч в меньшинстве, когда на 87-й минуте прямую красную карточку получил Гус Тиль.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Обе команды отправятся на чемпионат мира. Сборная Нидерландов сыграет в одной группе с Японией, Тунисом и Швецией. Узбекистан встретится с Португалией, Колумбией и ДР Конго.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Предстоящий ЧМ станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. Договориться об этом не удалось, однако базироваться иранская команда будет именно в Мексике.

Ранее в сборной России назвали неожиданного фаворита ЧМ-2026.