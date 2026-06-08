Карпин не пришел на пресс-конференцию перед матчем сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин пропустил пресс-конференцию перед товарищеским матчем с национальной командой Тринидада и Тобаго. Об этом пишет «Матч ТВ».

«Валерий Георгиевич много давал интервью, решили провести ротацию, чтобы вам было интереснее. У нас не так много информации по сопернику, но мы провели пару теорий, посмотрели, как команда обороняется и играет с мячом», — заявил тренер сборной России Виктор Онопко, который пришел на пресс-конференцию вместо Карпина.

Матч сборных России и Тринидада и Тобаго состоится 9 июня в Калининграде. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

28 мая сборная России под руководством Карпина проиграла матч национальной команде Египта. Встреча, которая состоялась в Каире, завершилась с результатом 0:1. 5 июня российские футболисты обыграли соперников из Буркина-Фасо со счетом 3:0.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее в Буркина-Фасо отреагировали на разгром от России.